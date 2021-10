"Wir mussten viel zurückstecken"

Schülerinnen des Sacré Coeur Riedenburg planen trotz Coronakrise ihren Maturaball.

Als wäre der Wechsel zwischen Distance Learning und Präsenzunterricht sowie die Vorbereitungen zur Matura nicht schon Sorge genug, müssen sich die diesjährigen Maturantinnen und Maturanten mit einer weiteren Ungewissheit beschäftigen: Kann der Maturaball dieses Jahr trotz Pandemie über die Bühne gehen? Im Vorjahr fielen alle Maturabälle coronabedingt ins Wasser. Die beiden Schülerinnen Elena Klimmer und Letitia Einsle des Sacré Coeur Riedenburg planen allen Unwägbarkeiten zum Trotz am 16. Oktober ihren Maturaball im Festspielhaus. „Anfangs hieß es noch, dass der Ball normal stattfinden kann, weil die Impfung entwickelt wurde. In den vergangenen Monaten war das dann aber doch nicht mehr so klar“, schilderte Elena Klimmer bei Vorarlberg live.