"Wir müssen Impflücke schließen"

Insbesondere vulnerable Gruppen müssen geschützt werden, sagt Virologin von Laer.

Erste Studiendaten lassen vermuten, dass die Omikron-Variante BA.2 ansteckender und gefährlicher sein könnte als der bisher dominierende BA.1-Typ. Eine überstandene Infektion schütze außerdem nicht vor einer weiteren Ansteckung mit BA.2. Unklar sei jedoch noch, ob die neue Variante pathogener ist, also stärker krank macht, erklärt Virologin Dorothee von Laer von der Medizinischen Universität Innsbruck am Montagabend bei Vorarlberg LIVE. „Wir werden diese Woche wahrscheinlich schon über 50 Prozent der Infektionen in Österreich mit dem BA.2-Typ haben.“