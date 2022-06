"Wir haben nichts zu verlieren"

Beim VN-Stammtisch am Donnerstagabend drehte sich alles um das Thema der direkten Demokratie. Vor Ort waren die Klubobleute des Landtags und Christoph Aigner.

Wie geht es mit der direkten Demokratie weiter? Diese Frage treibt viele um, nachdem der Verfassungsgerichtshof das Volksabstimmungsrecht auf Gemeindeebene aushebelte. Grund war eine Volksabstimmung in Ludesch, die angefochten wurde, mit weitreichenden Folgen, wie sich später zeigte. Auch beim VN-Stammtisch am Donnerstagabend bei Russmedia in Schwarzach drehte sich alles um dieses Thema. Einigkeit herrschte bei den politischen Vertretern darüber, sich dieses Recht mit einer Volksabstimmung im Land zurückzuholen.