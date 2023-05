Wir dürfen uns freuen: Zu Pfingsten wird es Sommer

Das sieht doch vielversprechend aus: Die Wetterprognosen lassen für das anstehende Pfingstwochenende richtiges Sommerfeeling aufkommen. Und das wird auch allerhöchste Zeit mit Ende Mai.

Wetter am Freitag

Am Freitag Wetterbesserung, Übergang in sonniges Wetter. Morgendliche Wolken und Nebelfelder brechen auf, es wird am Vormittag sehr sonnig. Hangwolken wandeln sich in Quellwolken um und nachmittags ist es zumindest zeitweise sonnig. Im Laufe des Nachmittags kommt es zu einzelnen Regenschauern, bevorzugt vom Bregenzerwald bis ins Montafon. Die Temperaturen entsprechen der Jahreszeit, es wird warm. Tiefstwerte: 7 bis 12 Grad. Höchstwerte: 18 bis 24 Grad.

Vorschau auf Samstag

Hochdruckeinfluss sorgt am Samstag für viel Sonne und frühsommerliche Temperaturen am Nachmittag. Wolken und Nebel im Bergland vom Arlberg bis ins Montafon lichten sich nach Sonnenaufgang und dann ist es am Vormittag überall sonnig. Es setzt über den Bergen Quellwolkenbildung ein und am Nachmittag ist es im Bergland teilweise stark bewölkt, im Rheintal und am Bodensee weiterhin sehr sonnig. Regenschauer sind die Ausnahme, es sollte trocken bleiben. Tiefstwerte: 6 bis 11 Grad. Höchstwerte: 19 bis 25 Grad.