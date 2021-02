"Wir dürfen diese Mutation keinesfalls einschleppen!"

Landeshauptmann Markus Wallner appelliert eindringlich an die Bevölkerung, auf unnötige Fahrten nach Tirol zu verzichten und das Testangebot wahrzunehmen! Punktuelle Grenzkontrollen ab Freitag.

Markus Wallner: Der Virusausbruch in Tirol ist dramatisch und aktuell der massivste in ganz Europa. Die Südafrika-Mutation ist extrem ansteckend und größtenteils resistent gegen unsere Impfstoffe. Das macht eine Bekämpfung umso schwieriger. Deshalb müssen wir alles daran setzen, diese Mutation keinesfalls einzuschleppen. Heute hat sich das Land Tirol mit dem Bund darauf geeinigt und wird nun zum Epidemiegebiet. Bei Ausreise ist ab Freitag ein negativer Antigen-Test vorzuweisen. Wir wollen hier niemanden schikanieren, sind uns aber der Gefahr bewusst. In Vorarlberg befinden wir uns auf einem guten Weg, den wir uns nicht kaputt machen wollen. Deshalb meine dringliche Bitte an die Bevölkerung, nicht dringend notwendige Fahrten nach Tirol zu unterlassen.