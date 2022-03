Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Impfpflicht, Novavax und den Weltfrauentag.

Am Mittwoch will die Impfkommission ihren Bericht zur epidemiologischen Lage vorlegen. Aus den Ergebnissen soll dann eine Entscheidung über die Durchsetzung möglicher Strafen bei Verstößen gegen das Impfpflichtgesetz fallen. Das Gesetz an sich soll aber nicht infrage gestellt werden, so Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher am Dienstag in "Vorarlberg LIVE". "Wir brauchen das Impfpflicht-Gesetz."