"Wir alle wollten keine Impfpflicht"

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Impfpflicht und die Corona-Demos.

Ganz Europa befindet sich derzeit in vierten Corona-Welle. Als eines der ersten Länder innerhalb der EU gilt in Österreich ab kommenden Februar die Impfpflicht - eine Tatsache, die europaweit für Aufsehen sorgt, wie Verfassungsministerin Karoline Edtstadler am Montag in "Vorarlberg LIVE" sagt.