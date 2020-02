Wintervertreiben im Kindergarten

Er war zwar nicht wirklich da, der Winter, aber sicher ist sicher, also wurde im Kindergarten der Funken entzündet.

Viel zu vertreiben gab es zwar nicht, der Schnee hatte es in diesem Jahr kaum ins Tal geschafft. Trotzdem hat man auch heuer wieder im Kindergarten mit einem Minifunken dem Winter ade gesagt – oder ihn deutlich wissen lassen – dass er jetzt nicht mehr erwünscht ist. Die Kinder freuen sich auf jeden Fall wieder auf sonnige Tage und das Spielen im Freien.

Den Funken hat schon wie in anderen Jahren, Fritz Kumpitsch von der Funkenzunft Meiningen gebaut. Das Abbrennen wurde von der Funkenzunft überwacht. Obmann Robert Gasser lud die Kinder samt ihren Familien zum Kinderfunken-Abbrennen am Samstag um 16:30 Uhr beim Bauhof ein. Am Abend wird dann der Jubiläumsfunken entzündet.