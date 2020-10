Wintersaison: Vorarlberg will Personal aus Wien

Die Wiener Stadthotellerie und die Vorarlberger Tourismusbetriebe starten ein Kooperationsprojekt.

Als Teilprojekt des AMS-Fachzentrums „Vermittlung Überregional“ wurde ein Kooperationskonzept zwischen Wiener Stadthotellerie und Vorarlberger Betrieben für den Wintertourismus aufgestellt. Dabei sollen Arbeitskräfte vor Beginn einer etwaigen Arbeitslosigkeit angesprochen und bereits arbeitslosen Fachkräften freie Arbeitsplätze in Vorarlberger Betrieben angeboten werden.

„Vorarlberg wird in dieser Wintersaison wieder einen großen Personalbedarf im Tourismus aufweisen. Wir setzen uns gemeinsam mit dem AMS Wien gezielt mit der Stadthotellerie Wiens in Verbindung, um dortigen Mitarbeiter berufliche Perspektiven in der Vorarlberger Wintersaison zu bieten“, sagt AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter.