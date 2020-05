Wintersaison: 18,6 Prozent weniger Nächtigungen in Vorarlberg

Die coronabedingte Sperre der Tourismusbetriebe ab Mitte März hat die Zahl der Nächtigungen in der Wintersaison 2019/20 (November bis April) in Österreich um 18,1 Prozent auf 59,72 Millionen abstürzen lassen.

Die diesjährige Zahl der Übernachtungen entspricht in etwa jenem der Wintersaison 2006/07, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. In Vorarlberg gab es 18,6 Prozent weniger Übernachtungen im Winter.