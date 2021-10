Winterreifenpflicht gilt ab 1. November

Wer die Winterreifen noch nicht auf dem Auto hat, sollte das bis kommenden Montag, den 1. November, erledigen. Nicht nur, weil es Pflicht ist.

Der Herbst, so schön er sich heuer präsentiert, ist immer auch die Jahreszeit mit sinkenden Nachttemperaturen, Frost auf Fahrbahnbrücken und Straßen in bewaldeten oder exponierten Gegenden, da und dort auch mit ersten Schneeflocken. Die speziellen Haftungseigenschaften eines guten Winterreifens sind daher bereits jetzt wertvoll und wichtig, also mitunter auch vor und nach der gesetzlichen, situativen Winterreifenpflicht.

Die Winterreifenpflicht

Auf Profiltiefe achten

Nur geprüfte Schneeketten

Ganzjahresreifen bedingt tauglich

Übrigens, der Reifenwechsel ist eine gute Gelegenheit, in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges und am Reifenfülldruckaufkleber am Auto selbst nachzulesen, wie hoch der vom Hersteller vorgegebene Reifendruck ist. Geringer Luftdruck ist nicht nur sehr gefährlich und kann zu Schäden am Reifen und zu Unfällen führen, sondern verursacht auch einen erhöhten Kraftstoff- oder Stromverbrauch bei Elektrofahrzeugen.