WinterRADIUS: Vorarlberger radelten 650.000 Kilometer

Von 13. November bis 12. Februar waren Vorarlbergs Radfahrer zur Teilnahme am WinterRADIUS eingeladen.

Unter dem Dach von „Österreich radelt“ veranstalteten erstmals sechs Bundesländer eine Winterradel-Aktion. Österreichweit nahmen rund 3.700 Radfahrer daran teil – mehr als die Hälfte davon Vorarlberger. Auch was die gesamt geradelten Kilometer betrifft, lag Vorarlberg an der Spitze. 645.623 Kilometer kamen in den drei Wintermonaten im Ländle zusammen - Österreichweit waren es 1.234.800.