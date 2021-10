Wintereinbruch im Ländle - Schneegrenze bei 900 Meter

Am Mittwoch dürfen sich wieder einige Vorarlberger Gemeinden über die ersten Schneefälle freuen.

Am heutigen Dienstag bleibt es meist dicht bewölkt. In der Früh und am Vormittag sind im Unterland und im Bregenzerwald schon erste schwache Schauer möglich, die Schneefallgrenze liegt bei 1400 Metern. Nach Süden sind noch kleine Wolkenlücken möglich. Am Nachmittag werden die Schauer langsam häufiger und breiten sich aus. Kühl.

Höchstwerte: 7 bis 11 Grad. In der Nacht auf morgen Mittwoch kommt verbreitet Regen auf und es folgt noch kältere Luft, es schneit bis auf etwa 900 bis 1100m herunter.