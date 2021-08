Winter-Lockdown: "Das war absurd"

Wenn es nach Aerosol-Experte Dr. Gerhard Scheuch geht, hätte der Wintertourismus in der vergangenen Saison wie gewohnt betrieben werden können.

Bereits seit über einem Jahr ist bekannt, dass das Coronavirus nicht nur über Schmierinfektionen, sondern über kleinste Teile in der Luft übertragen wird. Physiker Dr. Gerhard Scheuch beschäftigte sich in den vergangenen Monaten intensiv mit den kleinen Luftteilchen - auch als Aerosole bekannt. Bereits in der Vergangenheit habe man immer wieder über Aerosole gesprochen, meist ging es dabei aber um die Auswirkungen des Rauchens oder von Feinstaub. Ihm sei bereits zu Beginn der Pandemie klar gewesen, dass die Übertragung durch Einatmung gefährlich sei. "Es ist direkt an der Stelle, an der es gefährlich werden kann", so Scheuch im Gespräch mit VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch.