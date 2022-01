Winter in den Montafoner Museen

Liebe Freundinnen und Freunde der Montafoner Museen! Wir möchten auf diesem Wege über unsere neue Ausstellung, sowie Angebote und Aktivitäten berichten

Ab dieser Woche ist die neue Sonderausstellung "Bergfotografien. Die Region Montafon im Fokus des Allgäuer Fotohauses Heimhuber" im Alpin- und Tourismusmuseum Gaschurn zu sehen.

Anknüpfend an die aktuellen Entwicklungen rund um die Covid19-Pandemie planen wir eine Sonderausstellung unter dem Titel „Krank – heil – gesund“ zur Montafoner Medizingeschichte. In Kooperation mit der Universität Innsbruck sowie regionalen Bildungseinrichtungen werden relevante medizinhistorische Inhalte, etwa zur medizinischen Infrastruktur, zu medizinischen Berufsgruppen und zu anderen regionalspezifischen Aspekten von Gesundheit und Krankheit in der Region Südvorarlberg aufgearbeitet.