Winter-Comeback - Ab Samstag wird es frostig

Der Donnerstag geht noch sehr mild zu Ende, der Freitag bleibt dann vermutlich in ganz Vorarlberg auch noch trocken und einigermaßen freundlich. Aber ab Samstag schaut das ganz anders aus.

Vorschau auf Freitag

Am Freitag mit einer Westströmung trockenes und wieder sehr mildes Wetter. Es wird in den meisten Regionen recht sonnig, im Norden vom Bodensee bis in den Vorderwald teilweise sonnig. Mit Annäherung einer Kaltfront trübt es nachmittags bis abends von Nordwesten her ein und es beginnt zu regnen, Schneefallgrenze um 1500 Meter. Die Temperaturen gehen leicht zurück. Lebhafter bis starker Westwind im Norden Vorarlbergs und generell auf den Bergen. Tiefstwerte: -1 bis +5 Grad. Höchstwerte: 8 bis 12 Grad.