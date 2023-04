Winds fegten durch den Vinomnasaal

Mitreißendes Gemeinschaftskonzert von Jugendbrassband, Jungmusik Rankweil-Meiningen und Juniorband der Musikschule Rankweil-Vorderland

RANKWEIL. Zahlreich sind die Besucher der Einladung der Musikschule Rankweil-Vorderland am Sonntagabend gefolgt, Winds in Concert stand am Programm. Ein Spektakel des Rankler Bläsernachwuchses, was beim Publikum großen Anklang fand. Winds, so erklärte Peter Kuhn zu Beginn seiner launigen Moderation, sind im englischen Sprachgebrauch nichts anderes als „bewegte Luft“ und die Luft im Vinomnasaal wurde ordentlich bewegt – sowohl von den Woodwinds (Holzbläsern) als auch von den Brasswinds (Blechbläsern).

Die Jugendbrassband unter der Leitung von Peter Kuhn sorgte für großes Aufsehen. Mit einem abwechslungsreichen Programm von bekannten Hits aus Klassik, Rock und Pop heizte das 32-köpfige Ensemble ordentlich ein. Spätestens beim letzten Hit „Bella ciao“ hatte sich die Luft zu einem karibischen Wirbelsturm aufgeheizt. Die Jugendbrassband, wir reden hier also nur von Brasswinds bzw. Blechbläsern plus Schlagwerk, wurde 2022 von Peter Kuhn ins Leben gerufen. Sie besteht zum Großteil aus fortgeschrittenen Instrumentalistinnen der Musikschule Rankweil-Vorderland. Jugendliche wie jung gebliebene Erwachsene haben gleichermaßen Freude an dieser Herausforderung. Wie schön, dass der Spruch „Musik verbindet“ so auch wirklich gelebt wird. Und er wird am kommenden Wochenende noch weiter am Leben erhalten: die Jugendbrassband fährt mit ihrem Programm nach Wien und konzertiert dort gemeinsam mit jungen Wiener Musikanten von den Musikschulen Wien und dem Wiener Blasmusikverband. VN-TK