„Wilma“ beerdigt im engeren Familienkreis

Die Tisner Funkenhexen zeigte sich erneut widerspenstig.

Seit 1967 veranstaltet die Funkenzunft Tisis ihr Treiben neben der St. Michael Kirche. Besonders bei den kleineren Gästen kommt die Veranstaltung gut an. Der 4-Meter-hohe Funkenturm der Kinder hatte eine eigene Hexe „Annemarie“. Den sie nach einer Gratis-Jause auch selbst anzünden durften. Eine Abordnung des Musikvereins Tisis-Tosters sorgte für beste musikalische Unterhaltung. Beim großen Funken am Abend ist es leider wieder passiert, bevor die Flammen Wilma umschlingen konnte, brach der Turm ein und die Hexe lag fast unversehrt am Boden.