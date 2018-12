Willkommen im „Sprachencafe“ im Brockenhaus Leiblachtal in Lochau

Lochau. Zum letzten Mal in diesem Jahr sind am kommenden Samstag, 15. Dezember, von 9.30 bis 11 Uhr wieder alle Bewohnerinnen und Bewohner von Lochau und Umgebung ins „Sprachencafe“ im Brockenhaus Leiblachtal in der Toni-Russ-Straße eingeladen.

An diesem dritten Samstag im Monat wird an den verschiedenen Tischen „Englisch – Spanisch – Deutsch“ gesprochen. Auf die Besucher wartet wieder ein unterhaltsamer Vormittag mit interessanten Begegnungen und abwechslungsreichen Gesprächen. Begleitet werden die Tischrunden von zum Teil muttersprachlichen Moderatoren, organisiert wird diese Veranstaltung vom Generationenausschuss der Gemeinde Lochau mit Peter Pongratz als engagiertem Projektleiter.

Die Termine im Jahr 2019

Das „Sprachencafe“ im Brockenhaus Leiblachtal in Lochau lädt auch im neuen Jahr zur abwechslungsreichen Unterhaltung. Start ist am 12. Jänner 2019.

Jeweils am ersten Samstag im Monat wird im Sprachencafé von 9.30 bis 11 Uhr „Französisch – Italienisch – Portugiesisch“ gesprochen. Das ist am 2. Februar, am 2. März, am 6. April, am 4. Mai und am 1. Juni.

Jeweils am dritten Samstag im Monat steht dann „Englisch – Spanisch – Deutsch“ auf dem Programm. Das ist am 19. Jänner, am 16. Februar, am 16. März, am 27. April (Ausnahme), am 18. Mai und am 15. Juni.