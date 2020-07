Willkommen im Montafon

Sommerfrische, Wintersport und Ernest Hemingway: Tourismus im Montafon von den Anfängen bis in die Gegenwart.

Der Tourismus prägt das heutige Montafon in all seinen Facetten und mit all seinen positiven wie negativen Auswirkungen. Während der letzten Jahrzehnte entwickelte er sich zu einem der stärksten Wirtschaftszweige im Tal. Doch ist der Tourismus im Montafon kein so junges Phänomen wie man vielleicht meinen möchte.