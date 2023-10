Willkommen den „neu zugezogenen“ Hörbranzern

Gemeinde Hörbranz begrüßt die neuen Einwohner

Bürgermeister Andreas Kresser und Vizebürgermeister Stefan Fischnaller konnten am Samstag den 14.10.2023 rund 40 „neue“ Hörbranzer am Kirchplatz zur Willkommenstour herzlich begrüßen. Die Gemeinde Hörbranz präsentierte sich stolz als beliebte Wohngegend für Familien und freute sich über das rege Interesse der Neubürger an ihrem neuen Zuhause. Kurzfristig musste Carmen Achberger-Troy das Programm zwar wetterbedingt umplanen, aber auch so konnten die neuen Mitbürger Wissenswertes über Hörbranz erfahren. Einige der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus der WG Hörbranz nutzen ebenfalls die Gelegenheit zur Information. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Andreas Kresser, der sich erfreut über das Interesse zeigte, konnte Gemeindearchivar Willi Rupp einiges über die Geschichte, die Lage und Besonderheiten der Leiblachtalgemeinde erzählen. Anschließend wechselte die Gruppe in das Musikheim des Musikverein Hörbranz. Dort stellten Gemeinderat Josef Berkmann und Vizebürgermeister Stefan Fischnaller einige der rund 60 aktiven Vereine in der Gemeinde vor. Die jüngsten Neubürger konnten sich gleich an Musikinstrumenten des Musikverein versuchen und ihr musikalisches Können zeigen. In der Pfarrkirche St. Martin erwartete die Teilnehmer Herbert Fessler, der die faszinierende Geschichte des örtlichen Gotteshauses präsentierte. Bürgermeister und Vizebürgermeister erklommen derweil mit den Kindern den Kirchturm, was bei diesen für Bewegung und Spannung sorgte. Im Feuerwehrhaus der Hörbranzer Wehr waren inzwischen Snacks und Getränke bereitgestellt und die Teilnehmer konnten sich stärken. Die Feuerwehrmänner hatten die Garage freigemacht und die Hörbranzer konnten sich bei angeregten Gesprächen kennenlernen. Die beiden Feuerwehrzugskommandanten/Brandmeister Wolfgang Berkmann und Markus Grote erläuterten anschließend die umfangreichen Aufgaben der Feuerwehr, die von klassischen Lösch- und Brandeinsätzen über Hochwasser- und Katastrophenschutz, technischer Hilfe bis zu Verkehrsunterstützung und vielen anderen Gebieten hinausreicht. Mit Unterstützung von Constantin und Gino wurde auch die Jugendfeuerwehr vorgestellt. Führungen durch das Feuerwehrhaus ermöglichten Einblicke in Fahrzeuge, Ausrüstung sowie die Abläufe und Alarmierungswege dieser wichtigen Blaulichtorganisation. Ein besonderes Highlight für die jüngsten Teilnehmer war zweifellos eine Fahrt mit dem Feuerwehrauto, dass vom Feuerwehrmann Manuel Fessler gelenkt wurde.