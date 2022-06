„Willkommen Bria und Grace“

Die Indians freuen sich über weibliche Verstärkung aus Australien.

Toohey reiste bereits vor zwei Wochen an und wird in Zukunft das Indians Softball-Team als Coach betreuen und als Spielerin im Infield verstärken. Die 25-jährige aus Sydney stammende Australierin hat in den letzten Jahren neben ihrem Club-Team auch im State-Team von New South Wales gespielt und nebenher erste Coaching-Erfahrungen gesammelt.

Die 23 Jahre alte Grace Walk stammt aus Brisbane and spielte wie Toohey für das Auswahlteam ihres Bundesstaates Queensland. 2017 spielte Walk in den Niederlanden für den Traditionsverein HCAW. Auf dem Feld wird sie den „Pitching Staff“ verstärken, aber auch als Pitching-Coach tätig sein. „Wir freuen uns sehr über die neue Verstärkung und können nur sagen, ´welcome tot he Indians Bria and Grace“, so Indians-Präsident Stefan Intemann. (cth)