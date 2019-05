Will Smith: Politiker-Rolle statt Präsidenten-Amt

Schauspieler Will Smith würde lieber die Rolle Obamas in einem Film spielen, als tatsächlich für das Amt des US-Präsidenten zu kandidieren.

Seit Donald Trump zum Präsidenten der USA ernannt wurde, gab es so manch lustige Kandidatur-Spekulation – zuletzt dachte Schauspieler Dwayne “The Rock” Johnson darüber nach, sich für das Amt zu bewerben. Als Will Smith bei einer Pressekonferenz in Berlin nach einem ähnlichen Vorhaben gefragt wurde, verneinte der 50-Jährige dies, wie “news.at” berichtet.