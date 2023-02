Will Putin jetzt wieder mehr Atombomben bauen?

US-Außenminister Antony Blinken hat die russische Ankündigung zur Aussetzung des atomaren Abrüstungsvertrags "New Start" scharf kritisiert.

"Die Ankündigung Russlands, seine Teilnahme an New Start auszusetzen, ist äußerst bedauerlich und unverantwortlich", sagte Blinken laut einer vom Außenministerium veröffentlichten Mitschrift am Dienstag in Athen. "Wir werden genau beobachten, was Russland tatsächlich tut", fügte er hinzu.