Wildwassertage in der Bregenzerach

Das Achtal wird über Fronleichnam wieder zum Eldorado für Wildwasser-Paddler.

Die illwerke vkw sorgt dafür, dass sich die mittlere Ache von Bezau bis Alberschwende zwei Tage lang mit ausreichend kühlem Nass füllt. Das Achbett füllt sich am Donnerstag und Freitag jeweils mit bis zu 12 Kubikmeter Wasser pro Sekunde.

Wasserspektakel mit Tradition

Das Wassergeschenk an Fronleichnam hat in Vorarlberg bereits lange Tradition und geht auf ein Versprechen der damaligen Vorarlberger Kraftwerke AG an die Bevölkerung zurück. Einmal im Jahr sollte das Wasser der Ache exklusiv für die Sportler fließen. Seit den 90er Jahren gib es das Wildwasserspektakel an Fronleichnam schon.

Showdown an Fronleichnam

Bereits etwa 24 Stunden vor dem Start erfolgt eine so genannte Vordotierung über Bezau und Bersbuch. Um 11 Uhr wird das Dotierwasser – das ist jene Wassermenge, die jedenfalls im Flussbett zur Verfügung stehen muss – in Bezau in Schritten zu 200 Liter pro Sekunde auf 7,5

Kubikmeter pro Sekunde erhöht.

Das ist das Paddel-Angebot:

Mit dem offiziellen Startschuss läuft das Wasser schließlich ab 09:30 Uhr in Bezau über das Wehr, dort können die Sportbegeisterten ihr Boot also ab 10.30 Uhr zu Wasser lassen, schnelle Paddler sollten bis um 11 Uhr warten. 8 Kubikmeter Wasser werden gegen 11 Uhr am Kraftwerk Andelsbuch eintreffen. 500 Meter danach kommen aus dem Speicher Ausgleichsbecken Ach noch einmal 4 Kubikmeter dazu. Wer ein zweites Mal paddeln will, sollte spätestens um 14.30 Uhr am Kraftwerk Andelsbuch noch einmal einbooten. „Wasser aus“ ist um 16 Uhr.