Wildgewordenen Vater auf Schadenersatz geklagt

Nach Angriff mit Motorsäge auf Pkw soll 45-jähriger Unterländer nun 4560 Euro bezahlen.

Im Mai gerieten zwei jugendliche Mädchen in Höchst in Streit. Der Vater der einen mischte sich ein. "Verschwindet!", forderte er die andere auf, das Grundstück zu verlassen. Der Wagenbesitzerin starb aus lauter Schreck der Motor ab, der Mann kam mit der Motorsäge, um seine Forderung zu untermauern. Anschließend schnitt er ein Loch in die Motorhaube, der Schaden beträgt rund 1500 Euro, so Rechtsanwalt Daniel Wolff, der die Autobesitzerin zivilrechtlich vertritt.