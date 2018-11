"Wilderer" Feuz drückte in Lake Louise aufs Gas - Kröll 3.

Vorjahressieger Beat Feuz hat im zweiten Trainingslauf von Lake Louise klar gemacht, dass er wie Marcel Hirscher gleich sein erstes Rennen als Vater gewinnen möchte. Der sonst meist bluffende Abfahrts-Weltmeister aus der Schweiz erzielte am Donnerstag bei bedecktem Himmel 1,17 Sekunden vor Dominik Paris (ITA) überlegene Bestzeit. Johannes Kröll war als Dritter diesmal bester Österreicher.

Weil beim Speed-Saisonauftakt in Lake Louise gleich drei Abfahrtstrainings durchgeführt werden, nutzten viele Läufer den zweiten Lauf zu Materialtests. So auch Feuz, dem offenbar ein Goldgriff gelang, und Matthias Mayer, dem aber das Gegenteil passierte. Beim Super-G-Olympiasieger war nach Platz 27 und über drei Sekunden Rückstand auf den Head-Markenkollegen Feuz schnell klar, dass das erstmals angeschnallte Ski-Modell nicht für das Rennen infrage kommt.

Freitag im Abschlusstest wird der Kärntner, der sich im Vorjahr hier Feuz um nur neun Hundertstel geschlagen geben hatte müssen, wieder etwas Bewährtes unter den Füßen haben. “Heute habe ich am Schwungbeginn zu wenig von der Ski-Schaufel zurückbekommen. Das heißt, der Ski geht geradeaus, und ich kann den Radius nicht so fahren, wie ich es vorhatte”, erklärte Mayer.

Kriechmayr hatte am Saisonende in Aare gewonnen. “Am besten wäre so anzufangen, wie ich im Frühjahr aufgehört habe”, lautet sein Wunsch-Szenario daher. “Lake Luise ist eine lässige Abfahrt zum Anfangen. Nicht die schwerste, aber man darf sie auch nicht unterschätzen”, erinnerte er an den doppelten Unterschenkelbruch von Manuel Osborne-Paradis am Mittwoch. Der Kanadier soll erst gegen 23.00 Uhr im Krankenhaus in Calgary gewesen sein