Wilde Verfolgungsjagd durch Dornbirn und Hohenems - Lenkerin hatte keinen Führerschein

Am späten Abend des 18. Januar 2024, gegen 23.30 Uhr, wurde eine Polizeistreife in Dornbirn Wallenmahd auf einen Pkw aufmerksam, der trotz Schneefalls und winterlicher Fahrbahnbedingungen augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Das Fahrzeug bewegte sich auf der L190 in Richtung Hohenems. Als die Polizei versuchte, das Fahrzeug in Hohenems anzuhalten, ignorierte die Fahrerin den Stoppversuch und setzte ihre Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Sie fuhr über die Diepoldsauerstraße und anschließend auf der L203 in Richtung Lustenau. Während der Verfolgungsjagd führte die Fahrerin mehrere riskante Überholmanöver durch.