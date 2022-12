Wilde Gestalten feierten eine schaurige Jubiläumsparty

Bereits zum 15. Mal luden die Veranstalter zum legendären Krampuslauf. Nach zwei Jahren Pause folgten heuer wieder hunderte Besucher aus dem ganzen Land dieser Einladung und strömten zum Gelände bei der Kulturhalle.

Den Jubiläumslauf eröffnete der heilige Nikolaus mit seinen zwei Engeln und dann hörte man auch schon die lauten Glocken, welche die Krampusse ankündigten. Insgesamt 15 Gruppen aus Tirol, Deutschland und Vorarlberg unterhielten die zahlreichen Zaungäste mit tollen Feuershows und wilden Kämpfen – so manch einer wurde kurz in Angst und Schrecken versetzt. Allerdings blieb auch die heurige Veranstaltung gewaltfrei. Nach der originellen Abschlussshow der Klostner Krampusse, deren Markenzeichen die brennenden Hörner sind, versetzte ein tolles Feuerwerk die Besucher in Staunen und die vielen Krampusse und deren Fans feierten anschließend ausgelassen in der Kulturhalle bei einer tollen After-Show-Party mit DJ BNB weiter