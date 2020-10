Wilde Corona-Theorien: Der Wendler verkündet Aus bei DSDS-Jury

In seiner neuesten Instagram-Story wirft Michael Wendler der deutschen Bundesregierung schwere Verstöße gegen die Verfassung vor und kündigt seinen Rücktritt aus der DSDS-Jury an.

"Gleichgeschaltet und politisch gesteuert"

Auch gegen die Medienlandschaft in Deutschland teilt Wendler aus. So seien nahezu alle Fernsehsender "gleichgeschaltet und politisch gesteuert".

In seiner Story appelliert er an seine Fans, ihm von nun an auf seinem Telegram-Account zu folgen. Nur dort würde keine Zensur stattfinden, so der Sänger.