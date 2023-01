WIFO - Unternehmen zum Jahreswechsel etwas zuversichtlicher

Die Stimmung bei den heimischen Unternehmen hat sich zum Jahresausklang etwas aufgehellt. Die Beurteilung der Konjunktur hat sich gegenüber dem Monat davor etwas verbessert, wie aus dem aktuellen Konjunkturklimaindex des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) hervorgeht. Der Index stieg saisonbereinigt von 4,2 Punkten auf 5,6 Zähler.

In der Sachgütererzeugung gab der Lageindex im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,3 Punkte etwas nach und blieb mit 3,7 Punkten noch über der Nulllinie. In der Bauwirtschaft erhöhte sich der Lageindex um 2,1 Punkte auf 19,6 Zähler und lag damit "weiter deutlich im positiven Bereich". In den Dienstleistungsbereichen bewegte sich der Index mit einem Plus von 4,7 Punkten auf 14,8 Zähler laut WIFO "wieder merklich im zuversichtlichen Bereich".