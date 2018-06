Wifo und IHS sehen weiter starkes Wachstum, aber auch Risiko

Österreichs Wirtschaft wächst heuer in einem flotten Tempo, rund drei Prozent real, auch wenn der Konjunkturhöhepunkt schon überschritten ist.

Für 2018 und 2019 veränderten die Experten ihre Erwartungen am Freitag kaum. Nach 3,0 Prozent 2017 rechnet das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) für heuer mit 3,2 Prozent realem BIP-Plus, für 2019 mit 2,2 Prozent Anstieg – beides unverändert gegenüber März. Das Institut für Höhere Studien (IHS) erwartet für heuer 2,9 Prozent Plus (etwas mehr) und für 2019 dann 1,7 Prozent Wachstum, etwas weniger als zuletzt.

Getragen wird die Expansion von der Binnennachfrage und dem Außenhandel, auch wenn dieser etwas an Dynamik verliert – entsprechend der Wirtschaftsentwicklung in Eurozone und EU. “Handelspolitische Risiken belasten die Konjunktur zusätzlich”, erklärte das IHS und nannte als “merklich abwärtsgerichtete Prognoserisiken” neben protektionistischen Tendenzen auch die Ausgestaltung des Brexit. Auch das Wifo sieht “erhöhte Unsicherheiten über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Ausland” und dadurch mehr Abwärtsrisiken als noch im März.

Privatkonsum stützt das Wachstum

Heuer befindet sich Österreichs Volkswirtschaft im zweiten Jahr einer Hochkonjunktur-Phase, doch dürfte der Peak bereits zur Jahreswende 2017/18 erreicht worden sein, erklärten Wifo und IHS am Freitag. Auch Vorlaufindikatoren würden darauf hindeuten, dass der Höhepunkt des Aufschwungs vorbei sei, so die Experten. In der Folge werde die Konjunktur an Schwung verlieren.