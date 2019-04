Wifo-Experte hält Budgetplanung für realistisch

Der Budget-Experte des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Simon Loretz, hält die Budgetplanung der Regierung aus derzeitiger Sicht für realistisch. Die künftige Entwicklung hänge vor allem von der Konjunktur ab, aber auch davon, inwieweit die Koalition die Einnahmen wieder ausgibt. Derzeit plane diese eine Punktlandung beim Nulldefizit, so Loretz.

Freilich sei im Zeitraum des Stabilitätsprogramms bis 2023 noch viel möglich, meinte Loretz im Gespräch mit der APA. “Nach jetzigem Stand ist es noch realistisch”, so der Experte. Dass die Regierung für das Jahr 2022 keinen Überschuss mehr, sondern ein Nulldefizit eingeplant hat, hängt für den Wifo-Experten mit der Steuerreform zusammen. “Man kann die Regierungspläne so zusammenfassen, dass die Steuerreform jene Größe einnimmt, die an Überschuss zur Verfügung steht. Und damit plant man eine Punktlandung auf dem Nulldefizit.”