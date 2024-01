Wieso ist dieses Ehepaar unter einer aktiven Landebahn begraben?

Eine außergewöhnliche letzte Ruhestätte findet sich auf dem Savannah/Hilton Head International Airport in Georgia, USA. Dort, auf der Landebahn 10, liegen die Gräber von Richard und Catherine Dotson, begraben in den Jahren 1884 bzw.1877.

Der Flughafen wurde ursprünglich auf ehemaligem Ackerland errichtet, das der Familie Dotson gehörte und auf dem sich eine Familien-Grabstätte befand. Es wird geschätzt, dass etwa 100 Gräber auf diesem Gelände waren. Während des Zweiten Weltkrieges stand eine Erweiterung des Flughafens an. Bei den Verhandlungen mit der Bundesregierung erzielten die Urenkel der Dotsons eine Einigung, dass die meisten Gräber verlegt werden, mit Ausnahme der Gräber von Richard und Catherine Dotson sowie zweier weiterer Familienangehöriger.

Einzigartigkeit der Grabstätte

Diese Grabstätten sind weltweit einzigartig, da sie in eine aktive, 2,8 Kilometer lange Start- und Landebahn integriert sind. Diese wird jährlich von Tausenden von Flugzeugen sowohl der allgemeinen als auch der kommerziellen Luftfahrt genutzt. Zwei weitere Gräber von Dotson-Verwandten befinden sich in der Nähe, versteckt im Gebüsch nahe der am häufigsten genutzten Start- und Landebahn des Flughafens.