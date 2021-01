Wiener Großdemo: Zwischen Antifa und Querdenkern – ein Vorarlberger berichtet

Valentin* war Teil jener Sitzblockade, die bei der "Corona-Maßnahmen-Kritiker"-Großdemo in der Bundeshauptstadt von der Polizei aufgelöst wurde. Den Vorwürfen von übertriebener Polizeigewalt widerspricht Markus Dittrich, Polizeisprecher aus Wien, gegenüber VOL.AT.

Mehrere Medien berichteten anlässlich der Großveranstaltung am 16. Jänner in Wien von Ausschreitungen zwischen Polizeikräften und antifaschistischen Gruppierungen, die sich dem Demonstrationszug entgegenstellten. Unter den Aktivisten befand sich auch ein Mitglied der Sozialistischen Jugend Vorarlberg, die das Vorgehen der Polizei schärfstens verurteilt. "Antifaschistische GegendemonstrantInnen mit Hunden durch den Stadtpark zu jagen, ist absolut inakzeptabel", so Landesvorsitzende Katharina Peter. "Das gilt erst recht, wenn die Polizei gleichzeitig zehntausende VerschwörungstheoretikerInnen und Rechtsextreme ohne Masken durch die Stadt ziehen lässt. Dass Verschwörungstheorien bei der Polizei auf Verständnis stoßen, ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass seit Jahrzehnten nicht gegen Rechtsextremismus und Rassismus bei der Polizei vorgegangen wird. Die ganze Situation ist aber nur das i-Tüpfelchen auf einer desaströsen Gesamtstrategie der Regierung – oder besser, dem Fehlen einer Strategie. Stattdessen gibt es Polizeigewalt und freie Bahn für Rechtsextreme."

"Die Brutalität war schockierend"

Ebenfalls unter den Aktivisten, die sich an der von der Polizei gesprengten Blockade beteiligten, befand sich Valentin. Auf einem Video, das VOL.AT vorliegt, ist unter anderem zu sehen wie die Polizei einen Demonstranten festnimmt und andere mit Hunden in Richtung Park drängt. "Für uns war die Lage mehr als beängstigend. Wir sahen uns mit einer Hundertschaft von Polizeibeamten konfrontiert, die unsere Blockade mit Gewalt aufgelöst haben. Zuerst wurden wir eingekesselt und einzelne Leute in Gewahrsam genommen. Im Anschluss trieben uns die Polizisten mit Hunden in den Stadtpark und schließlich in die Innenstadt. Polizeihubschrauber, Sirenen, Blaulicht – dazwischen immer wieder Auseinandersetzungen mit der Exekutive, die uns mit Schlagstöcken attackierten. Am Schluss wurden wir in eine Sackgasse getrieben, fixiert und auch angezeigt. Die Brutalität war schockierend", erzählt der Gegendemonstrant.