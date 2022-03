Wiener Derby, WAC will gegen Salzburg siegen

Der zweite Spieltag in der Meisterrunde der Bundesliga bringt Spannung pur.

Bundesliga 2021/2022, Meistergruppe, 2. Spieltag: Wolfsberger AC – FC RB Salzburg Sonntag 14.30 Uhr; SK Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt Sonntag 14.30 Uhr; SK Rapid Wien – FK Austria Wien Sonntag 17 Uhr;

Tabelle: Meistergruppe Bundesliga: 1. FC RB Salzburg 30; 2. FK Austria Wien 19; 3. Sturm Graz 18; 4. Wolfsberger AC 18; 5. Rapid Wien 18; 6. Klagenfurt 15;

Der Ticker vom Spiel WAC vs FC RB Salzburg

RZ WAC – FC RB Salzburg Sonntag, 20.03.2022, 14:30 Uhr, Lavanttal-Arena

Der FC Salzburg verlor in der Bundesliga nur zwei der vergangenen 27 Spiele gegen den RZ WAC (16S 9U), zuletzt im Grunddurchgang der Vorsaison mit 2:3 und blieb in den beiden bisherigen Saisonduellen ohne Gegentor.

Der RZ WAC gewann die letzten sechs Heimspiele in der Bundesliga – das gelang den Kärntnern zuvor nur von März bis Mai 2015 in der Bundesliga (ebenfalls 6); Sieben BL-Heimsiege in Folge würden einen neuen Klubrekord für die Kärntner bedeuten. Der WAC gewann sieben der ersten 11 BL-Heimspiele – erstmals so viele zu diesem Zeitpunkt.

Der FC Salzburg gewann 18 der ersten 23 BL-Spiele – in der Drei-Punkte-Ära kein Team mehr. In der Geschichte der Bundesliga holte nur der FK Austria Wien 1985/86 mehr Siege (damals 20).

Der RZ WAC erzielte 21 Treffer in der ersten Hälfte – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Die Kärntner sind auch das einzige Team, das in dieser Bundesliga-Saison mehr als die Hälfte seiner Tore in den ersten 45 Spielminuten erzielte (60%).

Matthias Jaissle gewann 18 seiner ersten 23 Spiele in der Bundesliga – als erster Trainer. Gegen den RZ WAC ist Jaissle in der Bundesliga noch ohne Gegentor – wie auch gegen den FK Austria Wien und den FC Admira.

Der Liveticker vom Spiel SK Sturm Graz vs Austria Klagenfurt

SK Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt Sonntag, 20.03.2022, 14:30 Uhr

Der SK Sturm Graz gewann alle drei Pflichtspiele gegen den SK Austria Klagenfurt: am 25. September 2019 in der 2. Runde des ÖFB-Cups 2019/20 mit 4:2 nach Verlängerung sowie im Grunddurchgang mit 2:1 zuhause und 3:0 auswärts.

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit sieben Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen und gewann die letzten sechs davon. Eine längere Siegesserie gegen Aufsteiger hatten die Steirer zuletzt von Oktober 1997 bis November 1999 (damals 10 Siege in Folge).

Der SK Austria Klagenfurt verlor nur sieben der ersten 23 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – als Aufsteiger zuletzt der LASK 2017/18 so wenige (ebenfalls 7 Niederlagen). Fünf dieser sieben Niederlagen kassierten die Kärntner allerdings in Auswärtsspielen.

Der SK Sturm Graz gab in 17,4% der Fälle nach einem hohen Ballgewinn auch einen Schuss ab – nur bei der WSG Tirol ist der Anteil in dieser Saison der Bundesliga um eine Nuance höher (17,8%). Klagenfurt kam nur in 8,2% der Fälle nach einem hohen Ballgewinn auch zum Abschluss – der niedrigste Anteil in dieser Bundesliga-Saison.

Alex Timossi Andersson kam in dieser Saison der Bundesliga auf 12 „Carries“, an denen er am Ende eine Torchance kreierte – nur Thomas Goiginger (17) vom LASK mehr. Aus seinen „Carries“ lieferte Timossi Andersson fünf Assists ab (wie Stefan Skrbo von der WSG Tirol) – kein Spieler mehr. Erklärung: bei einem „Carry“ bewegt der Spieler den Ball fünf oder mehr Meter.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel SK Rapid Wien - FK Austria Wien

SK Rapid Wien - FK Austria Wien Sonntag, 20.03.2022, 17:00 Uhr, Allianz Stadion

Der SK Rapid Wien blieb in den letzten zwei Saisonen in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (1S 3U), so auch im Grunddurchgang (2U). Zwei ungeschlagene BL-Saisonen gegen die Wiener Austria in Folge gelangen dem SK Rapid zuletzt 1996/97, 1997/98 und 1998/99, damals sogar drei in Folge. Erstmals seit der Ligareform gibt es wieder vier große Wiener Derbys in einer Bundesliga-Saison.

Der FK Austria Wien gewann am 16. Dezember 2018 das Heimspiel gegen den SK Rapid Wien mit 6:1. Dies war der einzige Heimsieg in den letzten 16 Begegnungen. Rapid und Austria trennten sich in den letzten fünf Spielen in der Bundesliga remis – erstmals in der BL-Historie. Mehr Remis in Folge gab es nur in einem BL-Duell: FC Wacker Innsbruck und der SK Vorwärts Steyr remisierten von Juli 1989 bis Mai 1991 in sechs BL-Duellen in Folge.

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit acht Auswärtsspielen beim SK Rapid Wien ungeschlagen (3S 5U) – wie zuvor nur von November 2001 bis Mai 2005 (länger nie). Für die Hütteldorfer gab es eine derartige Serie neben den Spielen gegen die Wiener Austria sonst nur noch gegen Salzburg (bis 2018 – ebenfalls 8 Heimspiele).

Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga die ersten fünf Spiele des Kalenderjahres – so viele Siege hintereinander zum Start in ein Kalenderjahr gelangen der Wiener Austria in der Bundesliga sonst nur 1991 (damals sogar 7 Siege).