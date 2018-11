Wiener Airbnb für Boote holt sich 6,5 Mio. Euro

Zizoo, die weltweit führende Plattform für Bootsurlaube strebt für 2019 eine Wachstumssteigerung an, um der boomenden Nachfrage nach Bootsurlauben gerecht zu werden.

Zizoo, die weltweit führende Buchungsplattform für Bootsurlaube, schließt die Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 6,5 Millionen Euro ab. Dank einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung, gekennzeichnet durch beschleunigtes Wachstum und der führenden Marktposition, war die Runde deutlich überzeichnet. Die Finanzierungsrunde wurde von Revo Capital geführt. Nebst den bestehenden Investoren MairDumont Ventures, aws Gründerfonds, Axel Springer Digital Ventures und Russmedia International, schlossen sich neue Investoren wie Coparion, Check24 Ventures und PUSH Ventures der Runde an. Mit dem erhaltenen Kapital soll die globale Expansion von Zizoo in neue Märkte und die Produktentwicklung vorangetrieben werden. Zusätzlich sollen über 40 neue Mitarbeiter eingestellt werden, um der großen Nachfrage nach Bootsurlauben gerecht zu werden.