Wien war keine Reise wert

Wien war keine richtige Reise wert. Bereits im Vorfeld stand war klar, dass die Doppelrunde in Wien nicht einfach werden wird. Die Wölfe mussten gleich auf 8 Spieler verzichten und so war Schadensbegrenzung in Wien angesagt.



Gegen die Hotvolleys ging zunächst mit dem dezimierten Kader nicht viel. Schnell lag man 0:2 Sätze zurück. Erst im dritten Satz ergab sich die Chance auf einen Satzsieg. Nach einem spannenden Verlauf konnten die Vorarlberger knapp gewinnen und so auf 1:2 in Sätzen verkürzen.

Auch im vierten Satz wurde eine ansehnliche Leistung gezeigt. Erst am Schluss, als die Hotvolleys noch zulegten, konnte nicht mehr mitgehalten werden und so ging das Spiel 1:3 verloren.



Im Sonntagsspiel in der gleichen Sporthalle waren die Gäste gegen die Roadrunners die ersten beiden Sätze komplett von der Rolle. Es zeichnete sich ein herbes Debakel gegen den direkten Tabellennachbarn ab. Erst mit einer mutigen taktischen Umstellung gelang es Wolfurt im dritten Satz das Ruder herum zu reißen. Die Sätze drei und vier waren so ein eindeutiges Spiel für die Wölfe. Der fünfte Satz ging aber schließlich in einem von den einzelnen Satzergebnissen her etwas kuriosem Spiel doch wieder an die Gastgeber.