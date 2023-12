Wien bestätigt Schengen-Einigung mit Rumänien und Bulgarien

Österreich hat die Einigung mit Rumänien und Bulgarien über "Schengen Air", die grenzkontrollfreie Einreise auf dem Luftweg, bestätigt.

Wie das Innenministerium am Samstag gegenüber der APA bestätigte, ist am Freitagabend ein entsprechender rechtsverbindlicher Text an die spanische EU-Präsidentschaft übermittelt worden. Rumänien hatte die Einigung schon vor Tagen verkündet.