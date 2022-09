Wiederwahl, aber Suche nach Nachfolger läuft

Arno Huber und Martin Bitschnau wurden beim SK Brederis als Obmänner bestätigt.

RANKWEIL. „Es ist dringend notwendig und allerhöchste Zeit den in allen Bereichen sehr gut dastehenden Traditionsverein in jüngere Hände zu geben. Wir sind keine Sesselkleber. Es braucht von der neuen Führungsposition vor allem neue Ideen und neue Ziele“, sagt Arno Huber (71.) anlässlich der 66. Jahreshauptversammlung von Metzler Werkzeuge SK Brederis. Zusammen mit seinem Freund Martin Bitschnau (71) leitet der Langzeitfunktionär schon sechs Jahre die Geschicke vom Bresner Fußballklub. Für die nächsten zwölf Monate wurde das Duo Arno Huber und Martin Bitschnau von den Mitgliedern einstimmig wiedergewählt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft aber schon auf Hochtouren. „Es sind viele ehrenamtliche Funktionäre wo im Vorstand mitarbeiten, aber keiner will in die oberste Position schlüpfen“, so Huber ergänzend. Beide neugewählten Obmänner vom SK Brederis sind auch noch bei der Funkenzunft Brederis in leitenden Arbeitsbereichen tätig. Seit dem Jahr 1968 ist Arno Huber beim SK Brederis in den verschiedensten Funktionen im Ausschuss mit von der Partie. Trotz der Absage der Festaktivitäten der letzten zwei Jahre durch die Pandemie hat der SK Brederis nur ein Minus von 16.700 Euro bekanntgegeben. Allerdings fehlen noch die finanziellen Fördermittel und bei Eintreffen wird der Kassastand auf Null sein. Nach 32 (!) Jahren als Platzsprecher bei den Heimspielen und allen sonstigen Events hat Franek Stopinski sein Amt niedergelegt. Insgesamt ist er schon 54 Jahre beim Fußballklub Brederis dabei. Das Sportdach mit 850 Quadratmeter vom Fußballklub Metzler Werkzeuge SK Brederis ist in die Jahre gekommen und eine Sanierung war dringend nötig. In den kommenden Tagen werden die Arbeiten abgeschlossen. Eine Solar- und Photovoltaikanlge wird installiert.VN-TK