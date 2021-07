Wiederauferstehung von Open Air am Marktplatz

Freiluft-Konzerte von Veranstalter Altes Kino wurden wieder gestartet.

RANKWEIL. Viele tausende Menschen pilgerten vor der Corona-Pandemie bei diversen Open Air Konzerten auf den Rankweiler Marktplatz. Vor zwei Jahren kamen zuletzt Menschenmassen zu den historischen Freiluftveranstaltungen unterhalb der Rankweiler Basilika. Die Weltgymnaestrada war 2019 für sieben Tage zu Gast in der Marktgemeinde und die große Abschiedstournee der Kultband Erste Allgemeine Verunsicherung waren unvergessene Großevents am Marktplatz. Im Jahr 2020 ging durch das Bregenzerwälder-Duo Evelyn Fink-Mennel und Philipp Lingg nur ein Open Air mit zugewiesenen Sitzplätzen am Marktplatz Rankweil über die Bühne. Die Wiederauferstehung von einer fast normalen Atmosphäre in Rankweil kehrt nun wieder zurück. Das Vorarlberger Trio Schellinski mit Bernie Weber, Walter Schuler (beide Altach) und dem Steirer Roman Lorenz trat vor knapp 200 Zuschauern am Marktplatz auf und wussten mit originellen Texten und im Dialekt gesungen mehr als wie zu überzeugen. Mit ihrer Band hat die Dornbirnerin La Risa alias Larissa Schwärzler als Vorgruppe so richtig den musikbegeisterten Besuchern eingeheizt. „Endlich gibt es nur noch eine leichte Einschränkung durch die 3G-Regel aber die Normalität sorgt wieder für Aufbruchsstimmung“, sagt Altes Kino Rankweil Vizeobmann Michael Mathis. Das Alte Kino Rankweil ist österreichweit dafür bekannt, dass immer wieder großartige Open Air Veranstaltungen mit zum Teil weltweiten Topbands und Solisten über die Bühne gehen. Im Herbst 2021 sollen im Alten Kino diverse Konzerte wieder programmgemäß stattfinden. Musikalische Großkonzerte am Marktplatz finden erst wieder 2021 statt. VN-TK