Wiederauferstehung vom Seehallencup erst 2023

Das Hallenfußballturnier in Hard wird aber in einer neuen Form ausgetragen.

Vor der Corona-Pandemie gehörte der Forstner Seehallencup auf Kunstrasen in der Sporthalle am See in Hard in den ersten zwei Wochen zum Beginn des neuen Jahres im Jänner zum fixen Terminkalender im Vorarlberger Hallenfußball. Sieben Mal gab es ein eigenes Turnier mit je dreißig 1b-Mannschaften und dreißig Einser-Teams. Die letzten Sieger in Hard waren Hatlerdorf 1b und die Fohlentruppe von SC Austria Lustenau. Allerdings liegt das letzte Spiel vom Seehallencup schon drei Jahre zurück. Und die achte Auflage lässt zumindest nochmals zwölf Monate auf sich warten. Nur der Nachwuchs mit den Altersstufen U-7 bis U-18 wird ab dem 2. Jänner auf normalen Untergrund, also kein Kunstrasen in der Sporthalle am See zu bewundern sein. „Haben heuer nur von 2. bis 8. Jänner Zeiten in der Sporthalle am See bekommen und haben uns entschieden nur dem Nachwuchs eine Plattform heuer zu geben. Werden künftig den Schülern und Jugendlichen sowohl in der Halle als auch dann im Freien vermehrt den Fokus widmen“, sagt FC Hard Sportchef Christian Tschofen. Auf alle Fälle ist die Wiederaufnahme vom Seehallencup in Hard für Jänner 2024 in Planung. Ob auf Kunstrasen oder nur auf dem Parkett gespielt wird, steht noch nicht fest. Der Seehallencup wird zum Revival auch ein neues Gesicht bekommen. Das Turnier wird den Kampfmannschaften wird in nur höchstens drei Spieltagen ausgetragen. Weniger Teams wie bisher, aber dafür will man die stärksten Amateurvereine Vorarlbergs und den benachbarten Ländern in die Sporthalle am See lotsen. Gut möglich, dass auch das 1b-Turnier gestrichen wird.TK