Wiederauferstehung vom Rankler Mesnerstüble

Ein Vierteljahrhundert war das Mesnerstüble auf der Rankweiler Basilika geschlossen.

Seit Sommer 2020 läuft ein Prozess zur Belebung des Mesnerstüble. Das Organisationsteam Johannes Herburger, Martin Salzmann, Anna Wally, Pfarrer Walter Juen, Martin Braun und Nadin Frisenda hat im Frühjahr 2021 den Verein Mesnerstüble gegründet. Seit der Vereinsgründung haben die Verantwortlichen mit vielen freiwilligen Helfern schon mehr als siebzig Veranstaltungen durchgeführt. Im Mesnerstüble und auf dem Vorplatz der Basilika gab es schon viele kulturelle und musikalische Highlights zu bewundern. Konzerte wie mit Peter Ratzenbeck, Nnella, die Gomera Streetband, die Altfrentsche Besetzung oder von „Belmondo“ und besondere Events an bestimmten kirchlichen Feiertagen brachten schon hunderte Besucher zum Liebfrauenberg ins Mesnerstüble. Kleinere Veranstaltungen, Dialoge, Lesungen von Persönlichkeiten fanden in einer speziellen Atmosphäre und lockerer Umgebung beachtlichen Zuspruch an Zuschauern. Ein wichtiger Impuls zur Belebung des Gebäudes am Liebfrauenberg war in der Vergangenheit schon das Querbeet-Festivel vor fünf Jahren. „Wir sind auf einem richtigen Weg um die Bevölkerung aus Rankweil und dem Raum Vorderland in der Gegenwart und in der Zukunft wieder ins Mesnerstüble zu lotsen“, sagt Mesnerstüble Vorstandsmitglied Johannes Herburger. Die Planungen für die nächsten Veranstaltungen sind voll im Gang. Der Pilgercampus und der Weg zum Liebfrauenberg gehört im Rahmen des Räumlichen Ortskernentwicklungskonzept zu den priorisierten Maßnahmen. Eine Neuausrichtung des Liebfrauenberg ist angedacht und soll baldmöglichst umgesetzt werden. Das Mesnerstüble soll zum Treffpunkt für Jung und Alt werden. Denkbar wäre eine Pilgerherberge, günstige Übernachtungsmöglichkeiten für junge Menschen, Seminarhaus, Cafe, kleiner Verkauf von diversen Artikeln und eine alternative Gastronomie. Der Liebfrauenberg kann in Zusammenhang mit dem Mesnerstüble wieder ein ganz spezieller Pilgerort für Menschen aus dem In- und Ausland sein