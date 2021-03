Wieder unter 400 Corona-Fälle in Vorarlberg

Von den 52 Intensivbetten im Land sind vier von Corona-Patienten belegt. Insgesamt werden 19 Corona-Erkrankte stationär betreut.

Stand Mittwoch, 12 Uhr: In Vorarlberg ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten am Mittwoch wieder unter die 400er-Marke gesunken. Laut Dashboard des Landes standen sechs Neuinfektionen 45 Genesungen gegenüber. Damit galten 391 Personen als Corona-positiv (nach 430 am Dienstagabend).

Todesopfer waren am Mittwoch im Zusammenhang mit dem Virus keine zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 278 Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Lage in den Spitälern

Von den landesweit zur Verfügung stehenden 52 Intensivbetten waren mit Stand Mittwochvormittag vier von Corona-Patienten belegt, 19 Intensivbetten waren für alle Patientengruppen noch verfügbar. Insgesamt wurden 19 Corona-Erkrankte stationär betreut.

Sechs Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, sechs weitere in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Erstmals seit Tagen wiesen alle 96 Vorarlberger Kommunen wieder weniger als 50 Infizierte aus. In Vorarlbergs bevölkerungsreichster Stadt Dornbirn gab es 46 Corona-Infektionen, in Feldkirch waren es 38, in Bregenz 32. 32 Gemeinden waren frei vom Coronavirus.

Sieben-Tages-Inzidenzen

Stand Dienstag 14 Uhr: