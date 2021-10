Wieder über 1.000 aktiv positive Corona-Fälle

Bis Dienstagvormittag wurden 33 Neuinfektionen registriert.

Stand Dienstag, 8 Uhr: Die 7-Tages-Inzidenz in Vorarlberg ist am Montag auf 184,9 gestiegen. Insgesamt wurden am Montag 107 Neuinfektionen und 52 Genesungen verzeichnet, bis Dienstagmorgen kamen 33 Neuinfektionen dazu. Damit sind aktuell 1.040 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert.