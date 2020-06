Wieder Normalbetrieb ab 15. Juni am Flughafen Altenrhein

St. Gallen-Altenrhein gibt die uneingeschränkte Wiederaufnahme des Flugplatzbetriebs ab 15. Juni für alle Flugzeuge und Helikopter bekannt.

Nach der Teilöffnung am 11. Mai 2020 nehmen die Betreiber des Flugplatz St.Gallen-Altenrhein ihren Betrieb ab 15. Juni 2020 uneingeschränkt und unter Einhalten der Schutzmaßnahmen wieder auf. Ab diesem Tag gelten für den Linienbetrieb sowie den gewerblichen und privaten Flugverkehr wieder die regulären Öffnungszeiten, heißt es am Freitag in einer Medienmitteilung der Betreiber.