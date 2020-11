Wieder Negativrekord: 803 Neuinfektionen in Vorarlberg

Alleine am Donnerstag wurden in Vorarlberg 803 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.

Mit Stand Mitternacht sind aktuelle 4.644 Vorarlberger aktiv mit dem Coronavirus infiziert. 803 Neuinfektionen kamen alleine am Donnerstag dazu - das ist der höchste Wert an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Am Donnerstag waren außerdem drei weitere Todesopfer zu beklagen.