Wieder leichter Anstieg der Inzidenzzahlen im Ländle

Die Inzidenzzahl von Vorarlberg ist am Freitag wieder leicht angestiegen.

Am Freitag wurden insgesamt 48 Neuinfektionen in Vorarlberg gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten steigt somit auf 285. Eine Person ist mit oder an dem Coronavirus verstorben.

Die Corona-Zahlen vom Freitag: Am Freitag kamen in Vorarlberg 48 Corona-Neuinfektionen hinzu, dem gegenüber standen 27 Genesungen. Damit sind 285 Menschen in Vorarlberg aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg lag am Freitag bei 83,8. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 180,7.

Lage in den Spitälern

Zurzeit werden insgesamt 20 Covid-Patienten stationär betreut. Auf der Intensivstation müssen derzeit zwei Covid-Patienten behandelt werden.

Todesopfer in Vorarlberg

Eine weitere Person ist mit oder an dem Coronavirus gestorben. Insgesamt sind bisher 678 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.

Zahlen aus den Gemeinde

Sieben-Tages-Inzidenzen