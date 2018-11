Wieder glänzen und auch gewinnen

SC Austria Lustenau ist im Heimspiel gegen Aufsteiger Amstetten klarer Favorit.

So nahe war die Lustenauer Austria vor drei Tagen dran, der seit vielen Jahren besten österreichischen Spitzenmannschaft FC RB Salzburg ein Bein zu stellen und Geschichte zu schreiben. So grausam kann der Profifußball sein, als vielleicht besseres Team als die Mozartstädter vor der tollen Zuschauerkulisse als Verlierer vom Spielfeld zu gehen und nur den minutenlangen Applaus als Belohnung zu sehen.

Die Grün-Weißen haben das Spiel des Jahres gegen die Roten Bullen aus Salzburg abgehakt und haben trotzdem viel Selbstvertrauen getankt. „Es war ein wunderbares Gefühl für die gesamte Mannschaft und den Trainerstab, das wird man so schnell nicht aus den Köpfen kriegen so eine Klasseleistung gegen ein Salzburger Starensemble ist schon was ganz Besonderes und bleibt sicher in ewiger Erinnerung“, so Austria Lustenau Coach Gernot Plassnegger.