Wie wehren Ameisen Krankheiten ab?

Ameisen leben, wie Menschen, in engem Kontakt zueinander. Trotzdem wird eine Kolonie so gut wie nie krank. Wie Ameisen mit Infektionen und Seuchen umgehen, hat sich P.M. Wissen angesehen.

Jemand neben Ihnen niest und hustet. Und Sie drehen sich nicht weg, sondern nehmen ihn in den Arm! Nicht das, was einem in der Situation in den Sinn kommt. Und seit Corona schon gleich gar nicht.